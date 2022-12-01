Блокировали вывоз зерна в ЕС. СБУ разоблачила масштабную схему на таможне в трех регионах

"Обличено руководство соответствующих региональных таможен, организовавшее механизм незаконного получения денег за оформление экспортно-импортных операций", - говорится в сообщении, где уточняется, что схему удалось заблокировать в результате следственно-оперативных действий на Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях.

За разные суммы взяток они "гарантировали" представителям агрокомпаний беспрепятственное таможенное оформление оптовых партий сельхозпродукции, которую экспортировали в страны Евросоюза, в частности украинского зерна.

"Также участники преступного механизма требовали деньги с предпринимателей, которые ввозили в Украину иностранные товары широкого потребления для дальнейшей продажи в торговых сетях, - добавляют в ведомстве. - Каждый день организаторы схемы получали "доходы" в сотни тысяч гривен".

Как рассказывают в спецслужбе, в случае отказа требовали платить "дань" - создавали искусственные препятствия во время проведения таможенных процедур и делали бюрократические "отказы" в провозе продукции.

В частности, задокументирован факт вымогательства денег сотрудником таможни в столичном регионе.

"Среди прочего, он требовал средства у бизнесмена, который с начала полномасштабного вторжения пошел на службу в ВСУ и принимает участие в боевых действиях. Чтобы его фирма работала, он вынужден был взять несколько дней отпуска, чтобы заплатить взятку", - рассказали в СБУ.

Чиновника задержали "на горячем" во время получения всей суммы взятки. Решается вопрос о сообщении о подозрении для него и других участников сделки.

Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы заместителя начальника Черновицкой таможни, а также у должностных лиц таможенного поста "Городок" во Львовской области.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.