Блок-шот лидера "Филадельфии" остановил рывок звезды "Бостона": момент дня в НБА

Самый памятный эпизод противостояния "Бостона" и "Филы" случился в середине финальной четверти. Форвард "Селтикс" Браун получил мяч после перехвата и убежал в контратаку. Влетев в "краску" он исполнил лэй-ап, но попытку сразу заблокировал Эмбиид.

Стараниями центрового и других "Севенти Сиксерс" одержали выездную победу (115:103). Пенсильванцы снова повели в серии до четырех побед (3:2). Матч в Филадельфии в ночь на пятницу может оказаться последним в 1/2 финала Востока.

Сам Эмбиид провел на паркете более 37-ми минут. За это время он успел набрать 33 очка, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи. Самым результативным в поединке стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум (36 пунктов).

Кто такой Джоэл Эмбиид

Уроженец столицы Камеруна, на студенческом уровне играл за "Канзас Джейхокс". Выбран "Филадельфией" на драфте НБА-2014 под третьим номером.

В составе пенсильванцев проводит седьмой сезон. В прошлом и нынешнем сезонах стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2021/22, 2022/23). В 2023 году признан Самым ценным игроком ассоциации, шесть раз играл в Матчах всех звезд НБА.

В детстве занимался волейболом и футболом, а баскетболом увлекся в 15 лет. Протекцию Эмбииду за океаном сделал экс-форвард "Милуоки", "Сакраменто", "Миннесоты", "Филадельфии", "Клипперс" и "Хьюстона" Люк Мба а Муте.