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Форвард "Майами" оформил данк после сольного прохода: момент дня в НБА

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Майами, Вторник 09 мая 2023 11:58
Форвард "Майами" оформил данк после сольного прохода: момент дня в НБА
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался универсальный форвард "Майами Хит" Калеб Мартин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил моментом финальной четверти. В атаке на корзину "Никс" он резко влетел в "краску" и искусно положил мяч сверху одной рукой. Центровый "Нью-Йорк" Митчелл Робинсон исполнил роль статиста.

Стараниями Мартина и других "Хит" одержали третью победу в полуфинальной серии Восточной конференции НБА. Следующий поединок команд в Нью-Йорке может стать последним. Матч запланирован на ночь на четверг.

Резервист Мартин провел на паркете около 26 минут. За это время он успел набрать 10 очков, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Никс" Джейлен Брансон (32 пункта).

Кто такой Калеб Мартин

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне выступал за Университет Невады. На драфте НБА-2019 не был выбран ни одной из команд.

В июле того же года подписал контракт с "Шарлоттом". В рядах "Хорнетс" провел два сезона, играл за фарм-клуб – "Гринсборо Сворм". К составу "Майами" присоединился перед кампанией 2021/22. В прошлом году подписал 3-летний контракт с "Хит" на 20 млн долларов.

Брат-близнец Калеба – Коди Мартин – легкий форвард "Шарлотта". Пропустил один сезон в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) из-за перевода из Университета Северной Каролины.

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