На блокпосту в Луганській області помер поліцейський

Повідомляється, що 34-річний інспектор батальйону особливого призначення "Миротворець" поліції Київської області Денис Миронов помер сьогодні вранці під час несення служби на блокпосту на околиці Сватового.

"За період служби старший лейтенант поліції зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добросовісно та сумлінно ставився до виконання своїх функціональних обов'язків. У професійній діяльності суворо дотримувався законності", - йдеться в повідомленні.

При цьому причина та обставини смерті поліцейського не повідомляються.