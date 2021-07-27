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Адвокати GOLAW захищають канадського інвестора TIU Canada проти незаконного відключення сонячної електростанції

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 15:20 promo
Адвокати GOLAW захищають канадського інвестора TIU Canada проти незаконного відключення сонячної електростанції Фото: адвокати GOLAW Катерина Манойленко та Катерина Цвєткова (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Робота сонячної електростанції TIU Canada, проект з інвестиціями близько 15 мільйонів доларів США, вже понад рік заблокована внаслідок протиправних дій Нікопольського заводу феросплавів, до мереж якого було підключено сонячну електростанцію.

Про це повідомили адвокати GOLAW, які представляють інтереси інвестора в Україні.

Завод самовільно відключив електростанцію, обґрунтовуючи свої дії нібито необхідністю проведення ремонтних робіт. Насправді ж ніякого ремонту не було і немає дотепер. Підприємство майже рік простоює, а її інвестор продовжує нести багатомільйонні збитки.

Адвокати GOLAW Катерина Манойленко та Катерина Цвєткова, що представляють інтереси канадського інвестора в Україні, вибудували чітку та прозору лінію захисту.

26 липня суд завершив підготовчі дії та розпочав розгляд справи по суті. Представники заводу до судової зали не з’явилися, однак суд заслухав адвокатів GOLAW як позивачів по справі.

Наступний розгляд справи призначено на 8 вересня 2021 року, що відбудеться у Північному апеляційному господарському суді міста Києва.

TIU Canada - провідний канадський інвестор, який інвестував в українську сонячну енергетику понад 65 мільйонів доларів США за останні чотири роки і став першим інвестором в Україні в рамках Канадсько-Української угоди про зону вільної торгівлі (CUFTA).

Компанія ввела в експлуатацію сонячну електростанцію у Нікополі потужністю у 10,5 МВт в січні 2018 року, яку було незаконно від’єднано від електромережі Нікопольським заводом феросплавів. Завод належить українським олігархам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову і Вікторові Пінчуку.

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