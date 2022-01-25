Блокування поставок зброї в Україну. МЗС заявило про момент істини у відносинах з Берліном

За його словами, зараз настав той момент, коли Німеччина продемонструвала своє справжнє ставлення до України.

"Кожна криза виводить відносини на момент істини. І зараз з Німеччиною ми вийшли на момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки і майбутнього України, як незалежної держави, та євроатлантичної безпеки загалом", - сказав Кулеба.

За його словами, судити про стосунки можна завдяки декільком аспектам.

"Це підтримка найпотужніших санкцій проти Росії з боку Німеччини, це "Північний потік-2", це питання постачання зброї. Є один аспект, це двостороннє постачання - від Німеччини Україні. Є й інший аспект, надання Німеччиною дозволу третій країні на передачу зброї Україні. Є питання згоди Німеччини на закупівлю Україною зброї через систему НАТО. І тут взагалі не може бути розмов про блокування Німеччиною чогось. Двостороннє - так. Але ми дійсно зайшли в момент істини", - сказав Кулеба