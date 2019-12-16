Блокування ексгумацій польських поховань більше не повториться, - Дробович

Новопризначений глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що блокування ексгумацій польських поховань Україною більше не повториться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу "Прямий".

Він зазначив, що Україна не буде перешкоджати подібним процесам і розраховує на відповідні заходи з боку Польщі.

"Щодо блокування ексгумацій поховань, то я вважаю, що таке більше не повториться, бо це питання гуманізму та загальнолюдської поваги. Ми не будемо зі свого боку перешкоджати й, думаю, що Польща також не перешкоджатиме таким процесам. Якщо такі факти будуть ставатись, то тут треба залучати міжнародних посередників, але гадаю, що таких фактів більше не буде", - сказав Дробович.

Він також наголосив, що Україна готова піти на співпрацю в усьому, що "лежить в площині історичних фактів, а не історичних оцінок".

"Я б хотів, щоб нарешті, був випущений спільний українсько-польський підручник. Я думаю, ми його створимо, так чи інакше, з участю Інституту нацпам'яті Польщі, чи без неї", - сказав глава УІНП.

Дробович наголосив, що вважає акти вандалізму на могилах воїнів УПА провокаціями.

"Всім добре відомо, де сидять кінцеві бенефіціари цих провокацій. Тому ми хочемо у співпраці з правоохоронцями показувати цих людей, щоб було зрозуміло, що це не хуліганство, а зумисні спроби поширити ворожнечу між народами", - додав глава УІНП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підготувала перші дозволи на ексгумацію польських поховань. У відповідь Київ чекає відповідних кроків від Варшави.

РБК-Україна писало, що Україна чекає від польської сторони відповідних кроків щодо місць національної пам'яті.