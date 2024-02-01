Блокада границы значительно ухудшила отношение украинцев к полякам

Если в 2022 году 83% украинцев позитивно относились к полякам, то в 2024-м таких 44%. Доля нейтрального отношения выросла с 15% до 45%, а доля плохого - с 1% до 9%.

В общей сложности 92% украинцев знают о блокаде польско-украинской границы.

Опрос проводился 11-19 января 2024 года, 9-19 октября 2023 года и 11-15 августа 2022 года. Выборка исследования 2024 года составляет 1000 респондентов, 2023 года – 1001 респондент, а выборка исследования 2022 года - 1036. Все три опроса проводились методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) телефонные номера.

Напомним, польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя установить дискриминационные мероприятия к украинским коллегам вопреки решению Еврокомиссии.

По оценке НБУ, уменьшение объема внешней торговли из-за ограничения движения грузового транспорта через западные границы Украины за ноябрь и декабрь 2023 года может составить 1,5 млрд долларов. В ноябре сокращение составило 860 млн долларов, а в декабре - 620 млн долларов.