Блокада границы Польши с Украиной: Шмыгаль предложил Туску найти решение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с польским коллегой Дональдом Туском. Стороны обсудили блокаду украинской границы польскими фермерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства в Telegram.
"Провели беседу с с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Ключевая тема - ситуация на границе и риски, связанные с этим", - отметил Шмыгаль.
По его словам, ситуация с рассыпанным на дороге украинским зерном является неприемлемой. Подобная радикальная риторика польских фермеров недопустима.
"Предложил польскому коллеге в диалоге между нашими правительствами найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не навредит польским фермерам", - добавил премьер.
Также Шмыгаль отметил, что сейчас наблюдается рост импорта, в том числе зерновых, в ЕС из России и третьих стран. По мнению премьера, Украина и Польша должны объединить усилия для недопуска на европейский рынок российской продукции.
"Должны быть объединены против общих вызовов и врагов, угрожающих безопасности Европы. Поблагодарил польского народа за мощную поддержку во время войны", - подчеркнул глава Кабмина.
Напомним, еще на прошлой неделе польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной: "Медыка - Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".
На вышеперечисленных КПП значительно усложнено движение грузовиков.
Более детально о ситуации на границе в интервью РБК-Украина рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
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