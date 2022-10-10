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Около половины сбили. Россияне выпустили по Украине 83 ракеты, - Игнат

Иллюстративное фото: россияне выпустили по Украине 83 ракеты (twitter.com)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 10 октября, российские оккупанты выпустили по территории Украины 83 ракеты. Силы ПВО сбили более 40.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Безусловно, это не сравнить с 24 февраля, но сегодня имеем 83 ракеты, из них сбито на 11:40 более 40 ракет. Также сбили 9 из 12 "шахидов" (беспилотники - ред.)", - рассказал Игнат.

Также он добавил, что для обстрелов россияне используют высокоточные ракеты Х-101 и Х-555, которые они запускают из Каспийского региона. Также применяют ракеты "Калибр", "Искандер", С-300 и РСЗО "Торнадо".

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты 10 октября нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.

Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина.

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