Около миллиона защитников Украины уже приобщены к "Армия+", - Шмыгаль

Он рассказал, что "Армия+" постоянно расширяется и модернизируется, чтобы соответствовать потребностям времени. По его словам, ситуация будет продолжать совершенствоваться с точки зрения сотрудничества и взаимодействия с ТЦК.

"Около миллиона защитников Украины уже приобщены к экосистеме "Армия+". Результат ее работы по состоянию на сейчас - это более 55 тысяч переводов между подразделениями, это 1,2 миллиона электронных рапортов, это возможность изучать мнение военных и оперативно реагировать на их запросы", - сообщил Шмыгаль.

Министр обороны отметил, что сейчас "Резерв+" имеет около 6 миллионов пользователей.

"Это не просто электронный учетный документ, это набор самых разнообразных функций от электронных направлений на ВВК до оформления отсрочек в режиме онлайн. Большинство сервисов ТЦК уже цифровизированы, остальные будут переведены в цифру в ближайшее время", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что это приводит к исчезновению очередей и бюрократии, высвобождению человеческого ресурса и ускорению мобилизационных процессов.