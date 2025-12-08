RU

Общество Образование Деньги Изменения

Около миллиона защитников Украины уже приобщены к "Армия+", - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

К "Армия+" сейчас приобщены около миллиона украинских военных. Результатом работы приложения стали 1,2 млн электронных рапортов и более 55 тысяч переводов между подразделениями.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на полях Defence Digital Forum.

Он рассказал, что "Армия+" постоянно расширяется и модернизируется, чтобы соответствовать потребностям времени. По его словам, ситуация будет продолжать совершенствоваться с точки зрения сотрудничества и взаимодействия с ТЦК.

"Около миллиона защитников Украины уже приобщены к экосистеме "Армия+". Результат ее работы по состоянию на сейчас - это более 55 тысяч переводов между подразделениями, это 1,2 миллиона электронных рапортов, это возможность изучать мнение военных и оперативно реагировать на их запросы", - сообщил Шмыгаль.

Министр обороны отметил, что сейчас "Резерв+" имеет около 6 миллионов пользователей.

"Это не просто электронный учетный документ, это набор самых разнообразных функций от электронных направлений на ВВК до оформления отсрочек в режиме онлайн. Большинство сервисов ТЦК уже цифровизированы, остальные будут переведены в цифру в ближайшее время", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что это приводит к исчезновению очередей и бюрократии, высвобождению человеческого ресурса и ускорению мобилизационных процессов.

 

Что нужно знать о приложении "Армия+"

Приложение "Армия+" дает возможность военнослужащим удобно подавать электронные рапорты, получать доступ к Армия ID, участвовать в опросах, учиться онлайн и пользоваться специальными скидками и услугами от бизнесов-партнеров.

Его запустили в работу в прошлом году. Главная цель приложения - цифровизировать рутинные процессы, уменьшить бумажную волокиту и сделать службу максимально комфортной, освободив военных от лишней бюрократии.

Напомним, недавно в "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов. Он позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.

