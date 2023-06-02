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Около 75% жителей России одобряют войну с Украиной, поддержка переговоров упала до минимума

Фото: войну с Украиной поддерживают 76% жителей России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Три четверти жителей России поддерживают войну с Украиной. Респонденты ожидают длительной войны, а поддержка мирных переговоров упала до минимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

В мае поддержка войны практически не изменилась: 76% поддерживают (в апреле - 75%).

За последний месяц возросла доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий, - в мае их 48% (в апреле - 38%), сторонников перехода к мирным переговорам - 45% (в апреле - 51%). Поддержка переговоров упала до минимума.

C февраля этого года практически не изменилась доля респондентов, полагающих, что война идет успешно: зимой так считали 63%, в мае - 61%. При этом несколько увеличилось число опрошенных, полагающих, что война идет неуспешно - таких 28% (в феврале - 24%).

Среди опрошенных усиливается уверенность, что война затянется: в мае только 11% респондентов полагают, что военные действия продлятся до полугода (в январе - 12%). 71% респондентов считают, что военные действия будут длиться более полугода (в январе - 68%).

Опрос "Левада-центра" проведен 25 - 31 мая 2023 года среди 1603 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине.

По данным опроса Центра Разумкова, 93% украинцев верят в победу, а половина (50%) убеждены, что она наступит до конца 2023 года.

Чаще всего украинцы рассматривают как победу изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года (47% среди верящих в победу Украины) или уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России (31%).

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Война России против Украины