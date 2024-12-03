Около 3 тысяч военных вернулись на службу из СОЧ за последние трое суток, - ВСП

За последние 72 часа около трех тысяч военных вернулись на службу после самовольного оставления части (СЗЧ).

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Александр Гринчук на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

"Это шесть тысяч военнослужащих, уже зачисленных в списки в воинских частях за последний месяц. То есть они уже находятся в строю", - рассказал Гринчук.

По его словам, за 72 часа после вступления в силу закона о добровольном возвращении на службу тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал, в строй вернулись около трех тысяч военнослужащих.

Кроме того, есть военнослужащие, находящиеся в органах управления ВСП, которых разыскали и направили для прохождения ВЛК, а также те, с которыми проводят определенные следственные действия органы досудебного расследования - поэтому "эта цифра динамична и в связи с принятием соответствующего законодательства имеет тенденцию к увеличению".

В то же время, Гринчук отказался назвать точное количество военных в СОЧ, назвав такие данные "чувствительными".

"Служба правопорядка учитывает случаи СОЧ. Это 15-минутное информирование командиром, а затем в течение суток в письменном виде органом управления ВСП, в зоне деятельности которого осуществил СОЧ тот или иной военнослужащий. Соответственно, мы осуществляем меры розыска. В это время он военный может вернуться, но он у нас уже учтен", - объяснил он.

По словам Гринчука, в общей сложности около 40-60% военнослужащих, совершивших СОЧ, самостоятельно возвращаются на военную службу. По новому закону возврат происходит в батальоны резерва.