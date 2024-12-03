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Близько 3 тисяч військових повернулися на службу з СЗЧ за останні три доби, - ВСП

Вівторок 03 грудня 2024 21:43
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Близько 3 тисяч військових повернулися на службу з СЗЧ за останні три доби, - ВСП Фото: близько 3 тисяч військових повернулися на службу з СЗЧ за останні три доби (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За останні 72 години близько трьох тисяч військових повернулися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Про це розповів заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Олександр Гринчук на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Це шість тисяч військовослужбовців, які вже зараховані у списки у військових частинах за останній місяць. Тобто вони вже перебувають в строю", - розповів Гринчук.

За його словами, за 72 години після набуття чинності закону про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував, до строю повернулися близько трьох тисяч військовослужбовців.

Окрім цього, є військовослужбовці, які перебувають в органах управління ВСП, яких розшукали та направили для проходження ВЛК, а також ті, з якими проводять певні слідчі дії органи досудового розслідування - тому "ця цифра динамічна й у зв’язку з прийняттям відповідного законодавства має тенденцію на збільшення".

Водночас Гринчук відмовився назвати точну кількість військових у СЗЧ, назвавши такі дані "чутливими".

"Служба правопорядку обліковує випадки СЗЧ. Це 15-хвилинне інформування командиром, а потім протягом доби письмово органом управління ВСП, в зоні діяльності якого здійснив СЗЧ той чи інший військовослужбовець. Відповідно, ми здійснюємо заходи розшуку. В цей час він військовий може повернутися, але він у нас вже облікований", - пояснив він.

За словами Гринчука, загалом близько 40-60% військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, самостійно повертаються на військову службу. За новим законом, повернення відбувається у батальйони резерву.

Повернення на службу після СЗЧ

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертували. Згідно з документом, військова служба і дія контракту такого військовослужбовця продовжиться.

Військовослужбовці можуть добровільно повернутися на службу до 1 січня 2025 року.

Однак, якщо до 1 січня 2025 року військовослужбовець не повернеться до місця проходження служби, на нього чекатиме покарання. Зокрема, у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

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