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Около 27 тысяч заключенных могут мобилизовать в ВСУ, - Минюст

Фото: Елена Высоцкая, заместитель главы Министерства юстиции (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Более 3 тысяч заключенных уже были условно-досрочно освобождены в обмен на мобилизацию. Еще около 27 тысяч могут иметь право служить в Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Елену Высоцкую, которую цитирует Associated Press (AP).

Как рассказала Высоцкая, заключенных мотивирует желание вернуться домой героем

Условно-досрочное освобождение осужденные могут получить после собеседования, медицинского осмотра, а также пересмотра судимости. В то же время к службе не допускают лиц, осужденных за: 

  • изнасилование; 
  • убийство двух и более лиц; 
  • преступления против национальной безопасности Украины. 

AP добавляет, что Украина желает провести разницу между своей программой и вербовкой осужденных в России. Последних, как правило, отправляли на самые смертоносные бои. Украинская программа, в свою очередь, направлена на интеграцию заключенных в регулярные украинские фронтовые подразделения

Согласно данным, которые были направлены украинским правительством в Европейский союз (ЕС), сейчас в тюрьмах содержатся около 42 тысяч человек

"После проверки условно-досрочно освобожденных заключенных отправляют на базовую подготовку в лагеря, где они учатся обращению с оружием и другим основам боя. Обучение завершается позже, когда они присоединяются к отдельным подразделениям", - отмечает AP. 

Мобилизация осужденных

В Украине начал действовать одобренный в этом году парламентом закон о добровольной мобилизации заключенных.

Заинтересованные заключенные могут подать ходатайство о досрочном освобождении и зачислении в ряды Вооруженных Сил Украины. Их заявления рассматривают специальные комиссии, которые оценивают риски и дают окончательное решение.

Детальнее о том, как работает закон на практике и кто из заключенных уже решился на службу и по каким причинам, - в материале РБК-Украина.

 

 

 

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