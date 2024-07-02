Около 27 тысяч заключенных могут мобилизовать в ВСУ, - Минюст

Как рассказала Высоцкая, заключенных мотивирует желание вернуться домой героем.

Условно-досрочное освобождение осужденные могут получить после собеседования, медицинского осмотра, а также пересмотра судимости. В то же время к службе не допускают лиц, осужденных за:

изнасилование;

убийство двух и более лиц;

преступления против национальной безопасности Украины.

AP добавляет, что Украина желает провести разницу между своей программой и вербовкой осужденных в России. Последних, как правило, отправляли на самые смертоносные бои. Украинская программа, в свою очередь, направлена на интеграцию заключенных в регулярные украинские фронтовые подразделения

Согласно данным, которые были направлены украинским правительством в Европейский союз (ЕС), сейчас в тюрьмах содержатся около 42 тысяч человек.

"После проверки условно-досрочно освобожденных заключенных отправляют на базовую подготовку в лагеря, где они учатся обращению с оружием и другим основам боя. Обучение завершается позже, когда они присоединяются к отдельным подразделениям", - отмечает AP.

Мобилизация осужденных

В Украине начал действовать одобренный в этом году парламентом закон о добровольной мобилизации заключенных.

Заинтересованные заключенные могут подать ходатайство о досрочном освобождении и зачислении в ряды Вооруженных Сил Украины. Их заявления рассматривают специальные комиссии, которые оценивают риски и дают окончательное решение.

Детальнее о том, как работает закон на практике и кто из заключенных уже решился на службу и по каким причинам, - в материале РБК-Украина.