RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Около 10-15 тысяч белорусов готовы участвовать в войне против Украины, - Генштаб

Фото: около 10-15 тысяч белорусов готовы принять участие в войне против Украины (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Около 10-15 тысяч силовиков Беларуси готовы участвовать в так называемой "спецоперации" РФ. Присоединится к войне против Украины их мотивирует денежное обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Около 10-15 тысяч личного состава силовых структур Республики Беларусь готовы принять участие в "специальной военной операции" РФ. В первую очередь из-за высокого денежного обеспечения", - заявил Громов.

Напомним, ранее Громов также рассказал, что готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину оценивается как низкая.

Напомним, вопреки заявлениям руководства Беларуси якобы "о нежелании участвовать в войне против Украины", Генштаб предупредил, что судя по действиям Вооруженных сил, в том числе и России, Беларусь может готовиться к эскалации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьГенштаб ВСУВойна России против Украины