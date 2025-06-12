Ближний Восток на грани взрыва: США эвакуируют дипломатов и готовятся к ударам, - СМИ

Соединенные Штаты готовятся к частичной эвакуации персонала своего посольства в Ираке и позволят членам семей военнослужащих покинуть ряд объектов на Ближнем Востоке из-за повышенных угроз безопасности в регионе.

Четыре американских и два иракских источника агентства не уточнили конкретные причины такого решения.

"Госдепартамент регулярно пересматривает вопрос присутствия американского персонала за рубежом, и это решение принято по итогам недавнего пересмотра", - заявила в комментарии Reuters пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, не предоставив других подробностей.

По словам одного из чиновников Белого дома, президент США Дональд Трамп проинформирован о соответствующем решении.

Угрожающая риторика Ирана

В то же время, как отметили в Reuters, частичная эвакуация началась на фоне роста напряженности в регионе, который остается в зоне конфликта после 18 месяцев войны в Секторе Газа.

Обострение в анклаве вызвало опасения более широкой эскалации между США и Израилем с одной стороны, и Ираном и его союзниками - с другой.

Трамп неоднократно заявлял о возможности удара по Ирану в случае провала Тегераном переговоров по ядерной программе.

В среду, 11 июня, глава Белого дома выразил сомнения относительно готовности Тегерана прекратить обогащение урана - ключевое требование Вашингтона.

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде отметил, что Иран нанесет удары по американским базам в регионе, если "ядерные переговоры" потерпят крах и будет нанесен такой удар.

США имеют военные базы в Ираке, Кувейте, Катаре, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.

Министр обороны США Пит Хегсет предоставил разрешение на добровольное оставление мест службы членами семей военнослужащих на Ближнем Востоке. Это решение касается прежде всего Бахрейна, где размещено большинство таких семей.

"Госдепартамент планирует упорядоченный отъезд части персонала посольства США в Багдаде. Должны быть использованы гражданские каналы, однако военные США находятся в готовности оказать помощь, если поступит соответствующий запрос", - отметил один из американских чиновников.

В МИД Ирака подтвердили "частичную эвакуацию" сотрудников посольства США из-за "потенциальных угроз безопасности, связанных с возможным обострением в регионе".

Другой американский чиновник сообщил Reuters, что не произошло никаких изменений в операционной деятельности в работе авиабазы Аль-Удейд в Катаре, где расположена крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке.

Эвакуационные мероприятия не проводятся, посольство США в Катаре работает в обычном режиме.

Рост напряженности в регионе

На фоне сообщений об эвакуации американского посольства из Багдада, цены на нефть выросли на 3 доллара - фьючерсы на нефть марки Brent достигли отметки 69,18 доллара за баррель.

Тем временем морское агентство Великобритании предостерегло от роста военной активности в регионе, которая может повлиять на судоходство через стратегические водные пути - Персидский, Оманский и Ормузский проливы.

Владельцам судов рекомендовали соблюдать повышенные меры безопасности из-за прохождения через указанные проливы, граничащие с Ираном.

Военный контингент США и риск новых ударов

Ирак поддерживает отношения как с США, так и с Ираном и разместил на своей территории около 2500 американских военнослужащих. Ирак имеет вооруженные группировки интегрированные в структуру сил безопасности.

С началом войны в Газе в октябре 2023 года, ситуация в Ираке также обострилась - связанные с Ираном группировки неоднократно совершали атаки на американские силы.

Кроме того, Израиль наносил удары по иранским целям в регионе, в частности против боевых формирований в Ираке и Сирии.

В среду постоянное представительство Ирана при ООН опубликовало в сети X заявление: "Угрозы "сокрушительной силой" не изменят фактов: Иран не стремится к ядерному оружию, а милитаризм США лишь усугубляет нестабильность".

Это заявление, вероятно, стало ответом на командующего Центрального командования армии США, генерала Майкла Куриллы, который сообщил, что предоставил президенту "широкий спектр вариантов" по недопущению появления ядерного оружия у Ирана.