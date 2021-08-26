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Ми близькі до результату: Зеленський заявив про очищення в правоохоронній системі

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 22:22
Ми близькі до результату: Зеленський заявив про очищення в правоохоронній системі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз в Україні йде процес очищення у правоохоронній системі. Глава держави зазначив, що процес очищення вже наблизився до "класного результату".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

Зеленський заявив, що наразі Україна досягла кращого результату в очищенні правоохоронної системи, ніж деякі країни Європи.

"Зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення. Ми близькі до класного результату. Я вважаю, що у нас зараз результат краще, ніж в деяких інших європейських держав", - сказав президент.

Нагадаємо, в середині липня з посади міністра внутрішніх справ пішов Арсен Аваков, який перебував в цьому кріслі понад 7 років.

А на початку серпня про відставку оголосив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

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Володимир Зеленський
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