АМКУ принял к рассмотрению заявление АРМА и "Укрнафта", которое не содержало полной информации, - "Укрнефтебурение"

Антимонопольный комитет Украины принял к рассмотрению заявление ПАО "Укрнафта" и АРМА о предоставлении разрешения на концентрацию в виде получения "Укрнафтой" в управление активов ЧАО "ПК "Укрнафтобуріння". Ранее компания предупреждала комитет, что заявка не содержала полной информации по "Укрнафтобуріння" как участника заявленной концентрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

В компании также напомнили, что согласно статьям 23 и 26 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", "Укрнафтобуріння" должно предоставить свое согласие на концентрацию, а также предоставить полную информацию о ситуации в ПАО.

"ЧАО "ВК "Укрнафтобуріння" отмечает, что в общество не поступало каких-либо обращений от ПАО "Укрнафта" и/или АРМА относительно предоставления ЧАО "ВК "Укрнафтобуріння" информации, предусмотренной Положением о концентрации, с целью подготовки заявления в Антимонопольный комитет Украины Соответственно и никаких отказов со стороны ЧАО "ПК "Укрнафтобуріння" в предоставлении ПАО "Укрнафта" и/или АРМА информации, предусмотренной Положением о концентрации, в части, касающейся ЧАО "ПК "Укрнафтобуріння", не было", - отмечает пресс-служба компании.

Как известно, согласно действующему законодательству АМКУ должен в 15-дневный срок рассмотреть документы, поданные вместе с заявлением на концентрацию, и в случае нарушений вернуть их заявителю. По состоянию на 19 июня 2023 г. ЧАО "ПК "Укрнафтобуріння" не получило ответа от АМКУ на это заявление, добавляют в компании.

"АМКУ готов принимать решение о разрешении на концентрацию, что приведет к принятию комитетом незаконного решения, в результате которого может произойти монополизация рынка природного газа и других задействованных рынков", - заявили в компании.

Напомним, решением суда активы "Укрнафтобуріння" были арестованы и переданы государству. Это решение в компании считают незаконными и пытаются их опротестовать.