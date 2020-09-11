Найближчими тижнями відбудеться нова зустріч радників "нормандської четвірки"

Найближчими тижнями відбудеться нова зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Радники продовжать обговорення підготовки до майбутнього саміту у нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначимо, як заявив керівник ОП Андрій Єрмак, під час сьогоднішніх переговорів політичних радників "нормандської четвірки" у Берліні не вдалося домовитися про дату майбутньої зустрічі лідерів чотирьох країн. Про те він сподівається, що зустріч лідерів відбудеться до кінця року.

Крім того, представник Росії у переговорах Дмитро Козак заявив, що він не бачить жодних підстав для проведення зустрічі у нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський сподівався, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться відразу після переговорів політичних радників.