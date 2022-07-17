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Найближчі місяці стануть вирішальними в санкційній війні між Росією і Заходом, - WSJ

Фото: США і Європа ведуть проти РФ санкційну війну (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Захід після повномасштабного вторгнення Росії на територію України почав санкційну війну. Найближчі місяці стануть вирішальними у цьому протистоянні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Аналітики підкреслюють, що втрати через санкції несуть обидві сторони: Росія з одного боку, США та Європа - з іншого. Проте поки що РФ страждає більше, оскільки її економіка в цьому році різко скоротиться, а вартість життя зросте.

Але західні країни також несуть серйозні витрати. Зокрема, причиною цього є ріст цін на енергоносії, які до зими ще більше подорожчають.

"Найближчі місяці виявляться вирішальними у визначенні того, хто отримає важелі впливу в цій економічній війні", - йдеться в повідомленні.

Британська дослідницька група Economist Intelligence Unit вважає, що війна обійдеться приблизно в 1 трлн доларів. За прогнозами, світова економіка зросте на 2,8% замість довоєнного прогнозу в 3,9%. При цьому найбільше втрат у виробництві зазнали Італія, Німеччина і Франція.

Нагадаємо, що Єврокомісія офіційно запропонувала країнам ЄС ввести сьомий пакет санкцій проти Росії.

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