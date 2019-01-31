У САП заслухають результати розслідувань по справах "Роттердам+", "Дюссельдорф+" та ПриватБанку

Керівник САП Холодницький зазначив, що до розслідування цих справ залучено півсотні слідчих

В ближайшее время в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заслушают результаты расследования дел в отношении возможных злоупотреблений при утверждении формул "Роттердам +", "Дюссельдорф +", а также рефинансирования ПриватБанка. Об этом сказал руководитель САП Назар Холодницкий, передает РБК-Украина со ссылкой на ZIK.

В частности, руководитель САП отметил, что имеет вопросы к следователям в этих делах.

"Архиважные дела для меня - "Роттердам+", "Дюссельдорф+", ПриватБанк. У меня есть вопрос, почему в этих делах, к которым привлечены до полусотни следователей, детективов в каждой (нет результата, - ред.). Время ставить точки, надо говорить, есть преступление или нет", - сказал Холодницкий.

Слушания результатов расследований по этим делам состоится в САП в первой декаде февраля.

"Буду принимать решение. Надо назначать все следственные действия и делать выводы ... два года кормить общество тем, что "что-то, когда, где, будет, - я не хочу", - подчеркнул Холодницкий.

Напомним, еще в ноябре 2018 года руководитель САП Назар Холодницкий заявлял, что подозреваемых в деле о принятии формулы "Роттердам+" нет.