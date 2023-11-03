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Блинкен снова прибыл в Израиль: обсудит с властями "продолжающуюся кампанию против ХАМАС"

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 3 ноября, прибыл в Израиль для встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и другими чиновниками. Это уже третий его визит после нападения ХАМАС 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В комментариях для СМИ перед отъездом из Вашингтона вчера Блинкен сказал, что планирует поговорить с израильским правительством о "продолжающейся кампании против террористической организации ХАМАС" и "шагах, которые необходимо принять для защиты гражданских лиц".

Госсекретарь США также намерена обсудить заложников, удерживаемых ХАМАС, и предотвращение более широкого регионального конфликта.

По словам Блинкена, постоянный поток этой гуманитарной помощи и уход гражданских лиц будут еще одним ключевым предметом его разговоров в Израиле.

Помощь Израилю от США

Напомним, что сейчас в Сенате ведутся дискуссии о поддержке запроса президента США Джо Байдена в Конгрессе 106 млрд долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов - Израилю.

Новоизбранный спикер Палаты представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Кроме этого, США направили на Ближний Восток своих военнослужащих и два авианосца.

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильЭнтони Блинкен