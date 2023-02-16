Блинкен собирается в турне по Европе, где будет говорить о помощи Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен с 16 по 22 февраля отправится в турне в Германию, Турцию и Грецию. Он обсудит с партнерами вопросы безопасности, международного порядка, ситуации в Украине и другие важные темы.
Об этом сообщила помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карин Донфрид, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По словам представительницы Госдепартамента США, год спустя после начала агрессии Соединенные Штаты остаются в тесном контакте с партнерами, чтобы поддерживать Украину, сдержать российскую агрессию против союзников по НАТО и в конце концов привлечь Россию к ответственности.
Первой остановкой госсекретаря станет Германия, где он поучаствует в Мюнхенской конференции по безопасности и проведет встречи с представителями Германии для обсуждения поддержки Украины.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнет приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и мировому порядку, основанном на правилах", - отметила представитель американского ведомства.
Затем он отправится в Турцию, где обсудит помощь США пострадавшим от землетрясения и встретится с представителями турецких властей, чтобы обсудить укрепление партнерства в рамках НАТО.
В Греции госсекретарь встретится с премьер-министром, главой МИД и лидером оппозиции по обсуждению сотрудничества в сфере обороны, энергетической безопасности и защиты демократии. Он также примет участие в работе четвертого раунда стратегического диалога между США и Грецией.
Напомним, сегодня же Блинкен заявил, что если признать аннексию российским диктатором Владимиром Путиным части украинских территорий, то это в будущем откроет путь для всех агрессоров в мире. Которые захотят сделать то же самое, зная, что не понесут наказания.
Он также говорил, что США и другие союзники меняют свою помощь Украине в соответствии с тем, как эволюционирует характер войны и агрессии России.
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