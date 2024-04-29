RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен заявил о провале плана Путина в Украине

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Первоначальный план Владимира Путина стереть Украину с карты, чтобы включить ее в состав России, провалились.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Что касается Украины, нам удалось объединить так много стран, не только в Европе, но и за ее пределами, потому что страны признают, что имела место агрессия не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По его словам, если оставить это вызов безнаказанно, то "потенциальные агрессоры повсюду обратят на это внимание и в нашем мире будет больше конфликтов".

При этом Блинкен отметил, что коалиция помогла "невероятно мужественным украинцам отразить агрессию, и теперь это постоянные усилия и постоянная борьба".

"Тех  замыслов которые Владимир Путин имел в отношении Украины с самого начала, стереть ее с карты, чтобы включить в состав России, больше нет. Это провалилось", - сказал он.

Блинкен также добавил, существую план, который позволит Украине добиться успеха с течением времени: "сильная страна: в военном, экономическом, демократическом плане".

Напомним, данные опроса Центра Разумкова на конец марта 2024 показывают, что 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией. Однако по сравнению с предыдущими опросами больше людей ожидают победы в более отдаленном будущем. Например, 22% верующих в победу думают, что она наступит к концу текущего года, что является меньшим процентом по сравнению с годом назад, когда 50% считали, что победа придет к концу 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в Украине