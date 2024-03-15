Блинкен заявил о "четких сигналах" Ирану против поставок баллистических ракет России

"Что касается вопроса об иранских ракетах для применения в Украине. Мы направили очень четкие сигналы Ирану не делать этого", - отметил Блинкен.

Он также добавил, что возможная передача России иранских ракет стала серьезной темой для обсуждения среди стран Европы и США.

Блинкен предупредил, что есть "сильная и реальная решительность" отреагировать в случае, если РФ получит ракеты от Ирана.

Что предшествовало

Напомним, ранее издание Reuters написало о том, что Иран якобы предоставил российским оккупантам около 400 баллистических ракет. Они способны уничтожать цели на расстоянии до 700 километров.

Представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина отметил, что спецслужбы проверяют такую информацию. В частности, информацию не смогли подтвердить и Соединенные Штаты Америки.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия не получила от Ирана дальнобойные ракеты.