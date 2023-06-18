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Блинкен пригласил главу МИД Китая в Вашингтон для продолжения переговоров

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригласил министра иностранных дел Китая Цинь Гана в Вашингтон. В частности, для продолжения переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Блинкен во время переговоров с китайским коллегой подчеркнул важность дипломатии и поддержания открытых каналов связи по всему спектру вопросов для снижения риска неправильного восприятия и просчетов.

Он также поднял ряд проблемных вопросов, а также возможности для изучения сотрудничества по общим транснациональным вопросам с КНР, где интересы государств совпадают.

"Соединенные Штаты всегда будут отстаивать интересы и ценности американского народа и работать со своими союзниками и партнерами для продвижения нашего видения мира, который является свободным, открытым и поддерживает международный порядок, основанный на правилах", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Блинкен и Цинь отметили важность содействия обменам между народами США и Китая.

"Госсекретарь пригласил министра иностранных дел Цинь в Вашингтон для продолжения дискуссий, и они договорились запланировать взаимный визит в подходящее время", - говорится в сообщении.

Визит Блинкена в Китай

Блинкен должен был посетить Пекин еще в феврале этого года, однако визит пришлось перенести, поскольку над Соединенными Штатами выявили китайский воздушный шар, который мог шпионить за американскими военными объектами. Однако его визит в поднебесную состоялся только сейчас.

Известно, что переговоры между Блинкеном и Цинь проходили более 5 часов.

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Соединенные Штаты АмерикиКитайЭнтони Блинкен