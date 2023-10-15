Блинкен призвал Китай использовать свое влияние на Ближнем Востоке из-за войны в Израиле

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Пекин использовать свое влияние на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить нападение других государств или негосударственных образований на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Глава Госдепа США впервые после нападения палестинских боевиков ХАМАС на Израиль провел разговор с министром иностранных дел Китая Ваном И. Спикер государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что Блинкен пытался укрепить поддержку Израиля среди арабских стран.

Утверждается, что Соединенные Штаты были особенно озабочены тем, что "Хезболла", поддерживаемая Ираном, открыла дополнительный фронт в войне на северной границе Израиля.

Китай поддерживает тесные отношения с Ираном и помог Тегерану в достижении знаковой дипломатической разрядки напряженности с Саудовской Аравией в начале этого года. Блинкен призвал Пекин использовать свое влияние в этом регионе, чтобы предотвратить расширение войны ХАМАСа и Израиля.

Позиция Китая по поводу войны в Израиле

Министерство иностранных дел Китая в своем заявлении сообщило, что Пекин выступает против любых действий, причиняющих вред гражданскому населению, и осуждает любые действия, нарушающие международное право.

Согласно заявлению, Китай не смог однозначно осудить террористические атаки, массовые убийства и похищение невинных гражданских лиц ХАМАСом. А глава МИД Ван И призвал США взять на себя ведущую роль для продвижения политических решений.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.