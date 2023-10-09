Блинкен не считает нападение на Израиль попыткой воспользоваться фокусом Запада на Украине

Нападение ХАМАС на Израиль не является попыткой воспользоваться фокусом Запада на Украине. Мотивы вторжения боевиков станут известны со временем.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире канала CBS, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"Нет, я этого не вижу. Мы не видим. Мы увидим, когда узнаем больше, какими были мотивы и каковы они. Но понятно одно: мы активно работали над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширить свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами", - сказал Блинкен.

По его словам, Госдеп получил сообщение о погибших и взятых в заложники американцах и проверяет эту информацию.

Госсекретарь США обеспокоен тем, что конфликт может распространиться на соседние страны или спровоцировать прямой конфликт между Израилем и Ираном, который финансирует и поставляет оружие ХАМАС.

Блинкен также ответил на вопрос, просили ли Соединенные Штаты не наносить удары по Ирану.

"Единственное, что мы сказали Израилю, это то, что "мы здесь, мы вас поддерживаем, мы хотим убедиться, что у вас есть необходимая поддержка, мы хотим убедиться, что вы получите необходимую помощь", - подчеркнул госсекретарь США.

Он добавил, что Израиль сосредоточен на Газе и защите своих граждан.

Вторжение ХАМАС в Израиль

Напомним, 7 октября террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Вскоре Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Добавим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 700 человек.