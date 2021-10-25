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Місія МАГАТЕ в Ірані опинилася під загрозою

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Іран, Понеділок 25 жовтня 2021 02:07
Місія МАГАТЕ в Ірані опинилася під загрозою Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі (facebook.com/magateorg)
Автор: Анна Полисученко

Місія МАГАТЕ в Ірані опинилася під загрозою. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про обмеження роботи програми моніторингу на ключовому об'єкті в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Рафаель Гроссі сказав, що не зміг встановити той тип прямого спілкування з урядом Ірану, який у нього було до обрання нового уряду під керівництвом Ебрагіма Раїсі в червні.

"Я досі не розмовляв з новим міністром закордонних справ", - зазначив Гроссі. Водночас він висловив сподівання, що випаде можливість зустрітися з міністром найближчим часом.

Гроссі заявив, що Іран дозволив МАГАТЕ доступ до більшості камер на своїх об'єктах, за одним важливим винятком: закритим залишився об'єкт в передмісті Тегерана, що виробляє деталі для центрифуг і на якому була аварія в червні цього року.

Іран пояснює відмову МАГАТЕ в доступі до об'єкта тим, що триває розслідування нападу.

Без такого доступу програма моніторингу та верифікації МАГАТЕ в Ірані "вже неповноцінна", зазначив Гроссі.

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