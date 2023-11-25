RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен примет участие в первой министерской встрече Совета Украина - НАТО

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет участие в первой министерской встрече Совета Украина - НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

По данным ведомства, Блинкен отправится в Брюссель 27-29 ноября для участия в заседании министров иностранных дел стран НАТО, включая первую встречу министров иностранных дел Совета НАТО-Украина.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнет непоколебимую приверженность НАТО Украине в ее борьбе с российской агрессией, подчеркнет нашу поддержку демократии и региональной стабильности на Западных Балканах, а также обсудит приоритеты Вашингтонского саммита в июле 2024 года", - говорится в сообщении. 

Совет Украина-НАТО 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что создание Совета Украина - НАТО существенно укрепило бы партнерство между Альянсом и Украиной, ведь это структура, позволяющая принимать совместные решения.

Однако в Украине не так положительно отреагировали на данное предложение. Не так давно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что основание Совета Украина - НАТО должно сопровождаться четким шагом, который приблизит государство к членству.

О том, что известно о Совете Украина-НАТО и что не устраивает Киев - читайте в материале РБК-Украина. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенВойна России против Украины