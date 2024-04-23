Блинкен высказался о расследовании военных преступлений в Украине и Секторе Газа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона одинаковый подход к расследованию возможных нарушений прав человека и военных преступлений в разных странах. При этом военные конфликты в государствах и ситуация не одинаковы.

Американский чиновник во время брифинга в Вашингтоне ответил на вопросы журналистов относительно докладов Госдепартамента о соблюдении прав человека в отчете за 2023 год.

На мероприятии представители СМИ подняли вопросы действий российских оккупантов в Украине, а также операцию израильской армии против террористической группировки ХАМАС в Секторе Газа. Один из журналистов задал вопрос Блинкену, есть ли у США "двойные стандарты" по изучению и анализу данных о совершении возможных преступлений разными сторонами.

"Есть ли у нас двойные стандарты? Ответ - нет. Как четко указано в этом отчете, в общем, когда мы рассматриваем права человека и состояние прав человека во всем мире, мы применяем тот же стандарт ко всем, и это не изменяет того, является ли данная страна противником, конкурентом, другом или союзником. И это очень важно", - подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен также добавил, что "в ближайшие дни" появятся обновленные данные о ситуации в Газе, где продолжается операция ЦАХАЛ.

"О самой Газе, несколько вещей. Во-первых, с первого дня мы делаем все возможное, чтобы усилить защиту гражданских лиц, а также способствовать доставке гуманитарной помощи жителям Газы, которые так в ней нуждаются. Когда речь идет об обвинениях в инцидентах, будь то нарушение международного гуманитарного права, нарушение прав, что угодно, у нас есть процессы в департаменте, которые рассматривают инциденты, которые были нарушены. Эти процессы продолжаются", - сказал он.

Также Блинкен обратил внимание на важность "сделать все возможное, чтобы получить факты, получить информацию, провести анализ", однако "сделать это в режиме реального времени очень сложно".

Госсекретарь США также акцентировал, что "каждая ситуация, каждая страна - разные".

"Например, случай Украины, где мы сделали определенные выводы, совсем другая ситуация, чем в Газе. Сами украинцы, во-первых, никоим образом не являлись легитимной целью, как, конечно, ХАМАС в Газе. Они также не укрывались вместе с гражданскими лицами, прячась в жилых домах и под ними, мечетях, больницах, что угодно. Кроме того, в случае с Украиной, когда российские силы, например, ушли из Бучи, мы смогли увидеть, мир смог очень четко увидеть, что произошло, и мы смогли получить доказательства", - заявил Блинкен.

Он добавил, что Штаты в контексте расследования предполагаемых нарушений прав человека должны "сделать все возможное, чтобы собрать факты и следовать фактам, и именно это мы делаем".

"Мы будем - мы принимаем собственные решения, и, конечно, могут быть другие органы, которые делают то же самое, но мы принимаем собственные решения. Но что важно в случае Израиля, Израиль имеет и продемонстрировал способность смотреть на себя. И опять же, это то, что отличает демократию от других стран - способность, желание, решительность посмотреть на себя", - отметил американский чиновник.

Блинкен также добавил, что, насколько он понимает, израильская сторона ведет "много открытых расследований на основе отчетов, выдвинувших заявления о нарушении прав человека или нарушении международного гуманитарного права, законов войны и т.д.".

"Итак, во-первых, я считаю, что это самое важное, что любая наша демократия должна убедиться, что мы следим за собой, соблюдая стандарты, которые мы требуем от других. Я считаю, что Израиль занимается этим на основе информации об открытых расследованиях, которые у них есть. И, как я уже сказал, когда мы обращаем внимание на инциденты, мы рассматриваем их, особенно если есть вероятность того, что в этих инцидентах использовалось оружие США", - заявил госсекретарь США.