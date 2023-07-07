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Блинкен отправится в Индонезию обсуждать войну в Украине

Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Государственный секретарь Энтони Блинкен посетит Великобританию, Литву и Индонезию с 9 по 15 июля 2023 года. На этих встречах он будет обсуждать войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

Госсекретарь Блинкен отправится в Джакарту (Индонезия) для участия в ежегодной встрече министров иностранных дел США и региональном форуме АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Что Блинкен будет обсуждать на этих встречах

На каждой встрече госсекретарь будет подчеркивать приверженность Соединенных Штатов к центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и поддержке всестороннего стратегического партнерства между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и США.

Он коснется экономического сотрудничества, глобальной борьбы с изменением климата, продолжающегося кризиса в Бирме и ситуации в Южно-Китайском море.

Война в Украине

Как отмечает Госдепартамент США, на всех этих встречах Блинкен будет касаться темы войны в Украине и обсуждать ее со своими коллегами.

Отмечается, что перед поездкой госсекретаря в Индонезию он будет сопровождать президента США Джо Байдена в его поездке в Великобританию и Литву на встрече НАТО с 9 по 12 июля.

Помощь Украине от США

Недавно Блинкен заявил, что США выделят дополнительные 1,3 млрд долларов в помощь Украине в восстановлении после российского вторжения. Большинство средств будет направлено на восстановление энергосистемы страны и критически важную инфраструктуру.

Госсекретарь также говорил, что новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов Америки поддержит текущие контрнаступательные операции ВСУ.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденЛитваИндонезияВойна в Украине