Столтенберг підтвердив, що НАТО не є стороною конфлікту з Росією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напад Росії на Запорізьку атомну електростанцію показав, наскільки важливо зупинити війну. Він підтвердив, що НАТО не є стороною конфлікту і не шукає війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання digi24 .

"Ми надаємо підтримку Україні, але в той же час НАТО є оборонним альянсом. Ми не збираємося воювати з Росією, але ми повинні переконатися, що не виникне непорозуміння щодо нашого зобов'язання захищати наших союзників. Саме тому ми доповнили присутність сил НАТО в східній частині Альянсу. Цей розвиток носить оборонний характер", - сказав Столтенберг.

За його словами, після неспровокованих і навмисних атак Росії на Україну альянс відреагував швидко, згуртовано і рішуче.

Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що альянс носить оборонний характер, але в разі необхідності буде захищений кожен дюйм території НАТО.

Заяви були зроблені перед радою у закордонних справах Європейського Союзу, яка збирається на спеціальному засіданні в Брюсселі, щодо порядку денного російської агресії проти України.