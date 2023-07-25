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Блинкен и глава МИД Румынии обсудили ситуацию с экспортом украинского зерна

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Вторник 25 июля 2023 05:16
Блинкен и глава МИД Румынии обсудили ситуацию с экспортом украинского зерна Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудил вопросы продовольственной безопасности из-за обстрелов Россией украинских портов с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Мы подтвердили наше прочное партнерство и обсудили совместную поддержку Украины и глобальной продовольственной безопасности. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества по безопасности Черного моря", - написал Блинкен.

Министр Внешних дел Румынии Луминица Одобеска отметила, что разговор с Госсекретарем США касался укрепления стратегического партнерства обеих стран, безопасности Черноморского региона и поддержки потенциала экспорта зерна из Украины.

Ситуация с экспортом украинского зерна

Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию. Это связано с тем, что это резко влияло на внутренние рынки стран, что создавало проблемы для местных фермеров. Ограничения сначала вводили до 5 июня, но их продлили до 15 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на планы Еврокомиссии продлить ограничение экспорта украинского зерна. Следует заметить, что экспорт украинского зерна усложнил выход России из "зернового соглашения".

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