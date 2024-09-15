Блинкен и Лемми поддержали безопасность Израиля и прекращение огня в Секторе Газа

В ходе диалога Блинкен и Лемми подчеркнули свою поддержку безопасности Израиля и важность избежания любых эскалационных действий в регионе, "которые могли бы подорвать перспективу мира и прогресса в достижении решения о двух государствах".

В заявлении также отмечается, что дипломаты обсудили гуманитарную ситуацию в Секторе Газа и призвали "все стороны конфликта защищать гражданское население, а Израиль - способствовать поступлению помощи". Одновременно они приветствовали нынешнюю кампанию вакцинации от полиомиелита, первый этап которой Всемирная организация здравоохранения признала успешным.

Лемми "выразил четкую поддержку Соединенного Королевства посредническим усилиям Соединенных Штатов, Египта и Катара, направленным на заключение соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождение заложников".

Кроме того, Блинкен и Лемми обсудили угрозу Ирана и России для Запада после получения Москвой иранских баллистических ракет для использования в войне против Украины.

С учетом ситуации, дипломаты отметили нестабильность, которую Иран приносит на Ближний Восток из-за распространения передовых вооружений, а также оказания финансовой и политической поддержки своим партнерам, включая ливанскую "Хезболлу", ХАМАС, хуситов и другие группировки в Ираке и Сирии.

Проект двух государств

Палестина является независимым и частично признанным в мире государством, независимость которой признали 138 из 193 государств-членов ООН. Сегодня территория государства разделена на Западный берег реки Иордан и Сектор Газа.

29 ноября 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании на территории Палестины арабского и еврейского государств. Однако мирного сосуществования народов не получилось и между Палестиной и Израилем вспыхнула война, которая продолжается до сих пор.

Сегодня главными сторонами противостояния являются Израиль и палестинская группировка ХАМАС. Последнее обострение боевых действий началось в октябре 2023 года, когда террористы атаковали Израиль из территории Сектора Газа. В ответ ЦАХАЛ начала масштабную операцию против исламистов, которая продолжается до сих пор.