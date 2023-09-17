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Блинкен и Гутерриш перед Генассамблеей ООН обсудили "зерновую сделку"

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш побеседовали перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке. Среди тем была и "зерновая сделка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Блинкен и Гутерриш побеседовали по телефону вчера, 16 сентября. Как отмечают в Госдепартаменте, они "обсудили широкий круг вопросов, включая Черноморское зерновое соглашение и войну РФ против Украины".

Также они подняли вопросы приоритетов США на Генассамблее ООН. Речь идет о ключевых принципах устава ООН и общей декларации прав человека, обновлении ООН для реагирования на вызовы и усилиях, направленных на достижение целей устойчивого развития организации.

Россия сорвала "зерновую сделку"

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Как сообщалось, Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

При этом генсек ООН предлагает возобновить черноморское соглашение путем ослабления санкций против России. Гутерриш хочет обсудить "зерновое соглашение" с Зеленским, Эрдоганом и Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

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