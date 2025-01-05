Блинкен: США избежали прямого конфликта с РФ на фоне ядерных угроз со стороны Кремля

В разговоре с журналистами американский чиновник ответил на вопрос, насколько Штаты "были близки к прямому конфликту" с РФ на фоне ее широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

"Посмотрите, были разные моменты, когда у нас возникали реальные беспокойства относительно действий, которые может предпринять Россия, включая даже потенциальное использование ядерного оружия. Это очень сосредоточило разум. Но я считаю, что мы смогли справиться с этим таким образом, чтобы избежать прямого конфликта с Россией", - отметил Блинкен.

По словам госсекретаря США, сейчас РФ участвует "во всевозможных подлых действиях, так называемых гибридных атаках того или иного рода, будь то в киберпространстве, или это диверсии, или убийства".

"Такие вещи случаются. Они происходят в Европе. И это то, над чем мы очень тесно сотрудничаем со многими нашими партнерами. Но с точки зрения прямого конфликта, я не думаю, что мы были (к нему, - ред.) близки", - сказал он и добавил, что Вашингтон должен об этом помнить.

О поддержке Украины накануне большого нападения РФ

Говоря о помощи Украине Блинкен высказался о намерениях США "убедиться, что не только мы были готовы, а союзники и партнеры были готовы, но и что Украина была готова" к широкомасштабной агрессии со стороны РФ.

Блинкен рассказал, что еще перед полномасштабным вторжением РФ начиная с сентября 2021 года, а затем в декабре "мы тихо передали в Украину много оружия, чтобы убедиться, что у них под рукой есть то, что им нужно для защиты".

"Такие вещи, как "Стингеры", "Джавелины" (переносные зенитно-ракетный комплексы Stinger и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, - ред.), которые сыграли важную роль в препятствовании России взять Киев, не захватить страну, стереть ее с карты и действительно отбросить россиян назад", - сказал госсекретарь США.

Он добавил, что "в разные моменты времени" поднимались вопросы о предоставлении Украине других видов вооружения.

"Это танк Абрамс? Это F-16? Каждый раз нам приходилось смотреть не только на то, стоит ли давать это украинцам, но и на то, знают ли они, как этим пользоваться? Могут ли они это поддерживать? Это часть согласованного плана? Все это повлияло на решения, которые мы приняли относительно того, что им и когда дать", - рассказал Блинкен.

О возможности прекращения войны дипломатическим способом

Также он высказался о дипломатических действиях в 2022 году, в частности для объединения "более 50 стран, не только в Европе, но и далеко за ее пределами, в поддержку Украины и в защиту этих принципов, которые Россия также атаковала еще в феврале того же года".

Он напомнил, что "очень много работал накануне войны", включая встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве с целью найти способ предотвратить военную агрессию со стороны Кремля против Украины.

"С тех пор, если бы была любая возможность вступить в дипломатические отношения таким образом, чтобы положить конец войне на справедливых и долговременных условиях, мы были бы первыми, кто ею воспользовался. К сожалению, по крайней мере до этого момента мы не видели никаких признаков того, что Россия была действительно готова вступить (в такие дипломатические переговоры, - ред.). Я надеюсь, что это изменится", - сказал Блинкен.