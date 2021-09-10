"Головне, щоб Америка була в грі": Кулеба про участь США в переговорах по Донбасу

США потрібно активніше залучати до переговорів з Росією щодо Донбасу. Це може бути як нормандський формат, так і будь-який інший.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" .

"Нам потрібне активне залучення США в принципі до розмови з Росією щодо окупації українських територій. Це може бути у складі нормандського формату, це може бути поза цим складом. Головне - щоб Америка була в грі", - сказав Кулеба.

За його словами, американський президент Джо Байден чітко дав зрозуміти, що США не залишать Україну наодинці з Росією. "Все інше - це вже тактика: хто, куди і як", - додав міністр.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти і гості студії, серед яких Ірина Венедиктова, Дмитро Кулеба, Давид Арахамія, Ірина Геращенко та інші, обговорювали реакцію на матеріал CNN про операцію по "вагнеровцям" і те, чим загрожує Україні і її кордонам союз Путіна і Лукашенка.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 10 вересня 2021

Нагадаємо, у минулому випуску політичного ток-шоу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала залучення США до вирішення питання Донбасу.



Крім того, Володимир Гройсман грубо розкритикував Юрія Вітренка за ціну газу для українців.



Також у ефірі Савік Шустер розповів, чим президент Білорусі Олександр Лукашенко відрізняється від "Талібану".



У ефірі сталася й суперечка заступника міністра оборони України Ганни Маляр та колишнього міністра Юрія Бойка щодо американських грошей на українську оборону.



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