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Блинкен: ситуация с морпехом США не должна повлиять на освобождение других американцев в РФ

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Среда 26 июля 2023 03:43
Блинкен: ситуация с морпехом США не должна повлиять на освобождение других американцев в РФ Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Ранение в Украине на войне американского бывшего морского пехотинца Тревора Рида, который в прошлом году был освобожден из РФ в результате обмена пленными, не должно иметь "никакого влияния" на переговоры об освобождении других удерживаемых американцев.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В частности, речь идет о гражданах США Поле Уилане и Эване Гершковиче, сообщил он на пресс-конференции.

Перед этим в Госдепе во вторник подтвердили, что американский бывший морской пехотинец Род, неправомерно удерживаемый в РФ почти 3 года и освобожденный в результате обмена пленными, был ранен в ходе боевых действий в Украине.

"Как я уже отмечал ранее, даже со странами, где у нас есть глубокие разногласия, и почти по определению страны, которые произвольно задерживают или незаконно задерживают американцев, обычно являются странами, с которыми у нас есть глубокие разногласия - нам удается найти способы вернуть американцев домой", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США также отметил успехи администрации, указав, что были возвращены домой 29 американцев из по крайней мере 10 стран.

"Поэтому я ожидаю, что даже когда мы имеем дело со всеми видами других проблем в наших отношениях с Россией, мы будем и мы полны решимости продолжать работать, чтобы вернуть Эвана и Пола домой", - подчеркнул Блинкен.

Также чиновник рассказал, что видел отчеты о ранении Рида, однако не располагал дополнительной информацией о его состоянии. По словам первого дипломата США, это подчеркивает, почему правительство предостерегает американцев от поездок в Украину.

Что известно о Гершковиче и Вилане

Пол Гершкович является репортером Wall Street Journal. Он был задержан в России и арестован по обвинениям в шпионаже, которые сам журналист, а также правительство США - категорически отрицают.

Американский гражданин Эван Уилан был заключен в РФ в течение почти 5 лет, также по обвинениям в шпионаже. Он также полностью отрицает вменяемые ему в России обвинения.

Ранение морпеха Рида

О ранении в Украине несколько недель назад Тревора Рида стало известно со СМИ, и позже представитель Госдепартамента США Ведант Пател подтвердил эту информацию. Чиновник отметил, что американца доставили в Германию для оказания медицинской помощи. По его словам, Рид не действовал от имени правительства США.

По данным журналистов, Рид был освобожден из-под стражи в прошлом году в результате обмена пленными в обмен на российского летчика, заключенного в США по обвинению в сговоре с наркоторговцами.

Летом 2020 года Рида приговорили к 9 годам колонии. Его обвинили в нападении на полицейских в Москве. Уже через год его перевели из следственного изолятора в колонию Мордовии.

Участие граждан США в войне в Украине

Напомним, что в октябре 2022 года гражданин США погиб в восточной части Украины.

Также сообщалось, что в Украине погиб еще один гражданин США. Его личность хранят в секрете.

Уже в июле этого года сообщалось, что ветеран американской армии из Маршфилда (штат Висконсин) погиб в бою за Украину 16 февраля.

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