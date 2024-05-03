США хотят, чтобы РФ и Китай исключили использование ИИ для управления ядерным оружием

Государственный департамент США настаивает на том, чтобы Китай и Россия объявили, что только люди, а не искусственный интеллект, будут принимать решения об использовании ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Представитель Бюро контроля над вооружениями Государственного департамента США Пол Дин сказал во время брифинга для прессы, что Соединенные Штаты уже взяли на себя "очень четкое и жесткое обязательство относительно того, что в случаях использования ядерного оружия это решение будет принято только человеком".

"Мы никогда не будем возлагать решение по ядерному использованию на ИИ. Мы решительно придерживаемся этого заявления, и мы сделали это публично с нашими коллегами из Великобритании и Франции", - сказал он.

"Мы приветствовали бы подобное заявление со стороны Китая и Российской Федерации", - добавил Дин, отметив, что "по нашему мнению, это чрезвычайно важная норма ответственного поведения".

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван I говорили о "рисках и безопасности искусственного интеллекта" во время встречи в прошлую пятницу в Пекине.

По словам Дина, США и 54 страны, среди которых нет Китая и России, одобрили политическую декларацию об ответственном военном использовании искусственного интеллекта, которая "обеспечит отсутствие пробелов в подотчетности использования искусственного интеллекта в армии и гарантирует, что приложения разработаны и используются в соответствии с суровыми технических спецификаций, с некоторыми встроенными конструкциями, чтобы обеспечить наличие гарантий и ответственное использование технологии".