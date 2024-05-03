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США хотят, чтобы РФ и Китай исключили использование ИИ для управления ядерным оружием

Пятница 03 мая 2024 03:59
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США хотят, чтобы РФ и Китай исключили использование ИИ для управления ядерным оружием Иллюстративное фото: Российское ядерное оружие (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Государственный департамент США настаивает на том, чтобы Китай и Россия объявили, что только люди, а не искусственный интеллект, будут принимать решения об использовании ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Представитель Бюро контроля над вооружениями Государственного департамента США Пол Дин сказал во время брифинга для прессы, что Соединенные Штаты уже взяли на себя "очень четкое и жесткое обязательство относительно того, что в случаях использования ядерного оружия это решение будет принято только человеком".

"Мы никогда не будем возлагать решение по ядерному использованию на ИИ. Мы решительно придерживаемся этого заявления, и мы сделали это публично с нашими коллегами из Великобритании и Франции", - сказал он.

"Мы приветствовали бы подобное заявление со стороны Китая и Российской Федерации", - добавил Дин, отметив, что "по нашему мнению, это чрезвычайно важная норма ответственного поведения".

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван I говорили о "рисках и безопасности искусственного интеллекта" во время встречи в прошлую пятницу в Пекине.

По словам Дина, США и 54 страны, среди которых нет Китая и России, одобрили политическую декларацию об ответственном военном использовании искусственного интеллекта, которая "обеспечит отсутствие пробелов в подотчетности использования искусственного интеллекта в армии и гарантирует, что приложения разработаны и используются в соответствии с суровыми технических спецификаций, с некоторыми встроенными конструкциями, чтобы обеспечить наличие гарантий и ответственное использование технологии".

Напомним, недавно на заседании ООН Россия наложила вето на резолюцию, призывающую предотвратить гонку ядерных вооружений в космосе.

ИИ в военной сфере

Недавно CNN сообщил, что США изучают информацию о том, что израильские военные используют искусственный интеллект для определения целей бомбардировок в секторе Газа.

Это сообщение предшествовало случаю, когда военные ЦАХАЛа атаковали с беспилотника колонну гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen). Тогда погибли семь сотрудников миссии. В армии Израиля заявили о "ложной идентификации" цели.

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Искусственный интеллект Российская Федерация Китай
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