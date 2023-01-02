Блинкен провел разговор с новым главой МИД Китая: обсудили каналы связи

Блинкен сообщил, что обсудил вопросы отношений США и Китая, в том числе открытых каналов связи.

В пятницу Цинь Ган, доверенный помощник лидера КНР Си Цзиньпина, ранее занимавший пост посла в США, вступил в должность главы внешнеполитического ведомства.

Он сменил Вана И, который стал членом Политбюро ЦК КПК и, как ожидается, продолжит играть важную роль во внешней политике Китая.

Цинь Ган представлял интересы Китая в США относительно короткое время - 17 месяцев. Однако за этот период отношения Вашингтона и Пекина заметно ухудшились.

Ранее сообщалось, что 30 декабря глава КНР Си Цзиньпин провел видеопереговоры с российским диктатором Путиным и заяви, что Китай готов к партнерству "без ограничений" с РФ.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Путин пригласил лидера Китая с визитом в Москву весной 2023 года.

На чьей стороне Китай в войне России против Украины, читайте в материале РБК-Украина.

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