Блинкен о передаче F-16: нужны месяцы, чтобы Украина начала их использовать

"Дело не только в самом оборудовании. Это еще и обучение. Это техническое обслуживание. Это умение использовать его в объединенных вооруженных силах. На все это нужно время. Если бы завтра было принято решение о передаче F-16, то прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально введены в эксплуатацию", - пояснил Блинкен.

Госсекретарь пояснил, что сейчас США работают над тем, чтобы передать Украине самолеты, но этого недостаточно.

"Именно над этим мы сейчас работаем, потому что, как я уже говорил, недостаточно предоставить им F-16, их надо научить. Программа тренировок продвигается вперед с рядом стран. Все это происходит. Но я не военный эксперт... Мы считаем, что то, что они имеют и чему они были обучены, является тем, что им нужно для того, чтобы быть эффективными, в том числе и в борьбе с российскими минами", - пояснил он.

Блинкен также заверил, что Украина получит американские истребители.

"Я верю, что они получат их, и важно сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что когда они это сделают, они будут должным образом подготовлены, смогут обслуживать самолеты и использовать их разумно", - подытожил он.

F-16 для Украины

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе союзники официально объявили о создании авиационной коалиции. Нидерланды, Дания и Румыния официально подтвердили, что будут обучать украинских пилотов.

Украина ждет, когда первая группа пилотов отбудет на обучение, которое, вероятно, начнется в Дании.

Также в Белом доме заявили, что Украина может получить F-16 в этом году. Но США считают, что это кардинально не изменит ситуацию на поле боя.

К тому же, на днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты Америки начнут обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже через несколько недель.

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