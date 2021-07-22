Держсекретар США зустрівся з головою наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена в Twitter.

"Для мене було честю зустрітися з відомим радянським дисидентом і правозахисником Натаном Щаранським. Сполучені Штати повторюють його заклик до звільнення політичних в’язнів по всьому світу, і ми приєднуємося до нього в засудженні антисемітизму у всіх його формах", - дописав Блінкен.

На думку голови Держдепартаменту США, боротьба із запереченням Голокосту та антисемітизмом є надзвичайно актуальною в контексті глобальних викликів демократії та боротьби за політичні права в усьому світі.

"Ми вдячні за такий теплий і дружній прийом, – зауважив голова Наглядової ради Меморіального центру, відомий радянський правозахисник Натан Щаранський. – Сполучені Штати Америки відіграють провідну роль у захисті та просуванні прав людини й демократичних цінностей. Боротьба проти антисемітизму, проявів ксенофобії та нетерпимості для мене є маркером розвитку людства. Ми були раді проінформувати Держсекретаря США про прогрес вкрай важливого для України й усієї Східної Європи проєкту меморіалізації жертв Голокосту від куль. Бабин Яр у Києві – найвідоміший символ цієї міжнародної трагедії".

За його словами, вони розповіли про безпрецедентну підтримку президента України Володимира Зеленського, яка вже цього року дозволить відкрити першу чергу меморіально-музейного комплексу в Бабиному Яру.

"Пам’ять про жертв нацистів була стерта радянським режимом протягом півстоліття. Але зараз, із набуттям Україною справжньої незалежності, ми бачимо реальні зміни. Меморіал дозволить передавати пам’ять і вчити нові покоління, розвивати їх і змінювати світ на краще", - додав він.