RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блінкен закликав світ звернути увагу на ситуацію навколо України

Автор: Артур Родивилов

Весь світ має подбати про вирішення ситуації навколо України. Принципи поставлені на карту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Він звернув увагу на те, що ситуація навколо України - це не просто "регіональний конфлікт".

"Уряди і громадяни в усьому світі мають подбати про те, що відбувається в Україні. Це не віддалений регіональний конфлікт і не черговий приклад цькування з боку Росії. Принципи, поставлені на карту, зробили світ більш безпечним і стабільним протягом десятиліть", - написав він.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен відвідав Україну з візитом 19 січня, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

Зазначимо, раніше Блінкен заявив, що завтрашня зустріч з Лавровим у Женеві покаже, чи готова Росія до мирного вирішення ситуації навколо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України