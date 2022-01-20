Блінкен закликав світ звернути увагу на ситуацію навколо України

Весь світ має подбати про вирішення ситуації навколо України. Принципи поставлені на карту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Він звернув увагу на те, що ситуація навколо України - це не просто "регіональний конфлікт".

"Уряди і громадяни в усьому світі мають подбати про те, що відбувається в Україні. Це не віддалений регіональний конфлікт і не черговий приклад цькування з боку Росії. Принципи, поставлені на карту, зробили світ більш безпечним і стабільним протягом десятиліть", - написав він.