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Блинкен приехал в Киев: первые детали визита

Киев, Среда 06 сентября 2023 12:46
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Блинкен приехал в Киев: первые детали визита Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, прибыл в Киев. Он проведет ряд важных встреч.

Первые детали визита Энтони Блинкена в Украину - в материале РБК-Украина ниже.

Как сообщает CNN, госсекретарь США приехал в столицу Украины на поезде сегодня утром. Это уже четвертый визит Блинкена в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Блинкен приехал в Киев: первые детали визита

Фото: Блинкен приехал в Киев поездом (Getty Images)

Впервые Блинкен вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином посетил Киев в апреле 2022 года после освобождения Киевской области. Второй визит в Киев состоялся в сентябре прошлого года во время контрнаступления в Харьковской области.

Также известно, что Блинкен и глава МИД Дмитрий Кулеба встречались на границе в марте 2022 года.

Цель поездки

Визит Блинкена проходит на фоне контрнаступления Украины, который идет медленнее, чем планировалось. Ожидается, что сегодня дипломат объявит новый пакет помощи Украине в 1 млрд долларов. Пакет, как отметил спикер Госдепа, будет направлен на улучшение ПВО и усиление ВСУ для прорыва "действительно мощных линий обороны" россиян.

Чиновник Госдепа США в комментарии Reuters сказал, что Блинкен обсудит в Украине контрнаступление, а также потребности военных и укрепление энергетики перед зимой.

"Я считаю, что главное, чтобы мы получили реальную оценку от самих украинцев. Мы хотим увидеть, услышать, как они собираются продвигаться вперед в ближайшие недели", - сказал чиновник.

С кем встретится Блинкен

Главный дипломат США пробудет в Украине два дня. Ожидается, что сегодня он встретится с президентом Владимиром Зеленским, а также с представителями общественности.

Блинкен уже провел встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Завтра Блинкен, по всей вероятности, посетит ключевые украинские культурные достопримечательности. Но американские СМИ отмечают, что "планы изменчивы".

Блинкен почтил героев

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что госсекретарь США начал визит в Украину с посещения Берковецкого кладбища. Он вместе с Дмитрием Кулебой почтил погибших украинских героев.

Блинкен приехал в Киев: первые детали визита

Визит Блинкена держали в секрете

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 сентября посетит Украину. Однако официальных подтверждений не было.

Сегодня утром центр Киева был частично перекрыт. Это делают, когда в столицу прибывают иностранные делегации. Источники РБК-Украина подтвердили, что в Киев с официальным визитом прибыл Блинкен.

Как отмечают собеседники, о визите Блинкена не сообщалось из-за соображений безопасности.

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Киев Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Визит в Украину
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