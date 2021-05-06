Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів в Україну. За даними FlightRadar його літак вже приземлився в аеропорту " Бориспіль"
Про це повідомляє РБК-Україна.
Дані сервісу FlightRadar говорять про те, що літак, в якому головний дипломат США вилетів в Україну, знаходиться вже в Києві в аеропорту "Бориспіль".
Сам Держсекретар також підтвердив своє прибуття в Україну в Twitter. Він написав, що вже приземлився в Києві.
"У Києві приземлився , оскільки ми прагнемо зміцнити партнерство #USUkraine. Це буде важлива можливість обговорити триваючу агресію Росії, наголосити на необхідності збереження темпів реформ і зосередження уваги на них з нашими українськими партнерами", - написав Блінкен.
Як відомо, офіційний візит
Нагадаємо, У МЗС України розповіли, чого очікують від візиту Блінкена.
Раніше повідомлялося, що у Зеленського підтвердили зустріч з Блінкеном, яка відбудеться 6 травня.