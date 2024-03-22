Блинкен прибыл в Израиль, будет говорить о перемирии в Секторе Газа

Как пишет издание, визит Блинкен происходит накануне голосования в Совете безопасности Организации объединенных наций (ООН) по резолюции Штатов, призывающей к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.

"США надеялись достичь шестинедельного прекращения огня и договоренности об освобождении заложников до начала Рамадана 10 марта, но очередные раунды переговоров пока не принесли результатов, и Вашингтон в основном обвиняет ХАМАС в этом противостоянии", - добавляет издание.

Стоит добавить, что визит Блинкена в Израиль является частью его турне по Ближнему Востоку. Целью поездки является поднятие вопроса о послевоенном плане управления и безопасности для Сектора Газа.

Ситуация в секторе Газа

Боевики группировки ХАМАС массированно атаковали Израиль из сектора Газа 7 октября 2023 года. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая в конце октября продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

Также он отмечал, что полная победа Армии Израиля уже близка и сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге сектора Газа. Египет пригрозил приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафу.

Тем временем Нетаньяху отверг очередной вариант соглашения о перемирии с ХАМАСом.