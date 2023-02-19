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Блинкен сообщил о переговорах с Маском по работе Starlink в Украине

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Мюнхен, Воскресенье 19 февраля 2023 03:42
Блинкен сообщил о переговорах с Маском по работе Starlink в Украине Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что правительство США провело переговоры с Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В этом месяце SpaceX заявила, что предприняла шаги, чтобы предотвратить использование украинскими военными службы Starlink для управления дронами в регионе во время войны страны с Россией.

На вопрос, просили ли Соединенные Штаты Маска, исполнительного директора компании, не ограничивать использование возможностей Starlink украинскими военными, Блинкен подтвердил лишь факт переговоров.

"Ну, я не могу поделиться никакими разговорами, которые у нас были, кроме как сказать, что у нас были разговоры", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от Германии 10 тысяч терминалов Starlink для спутникового Интернета. Это должно было произойти уже в феврале.

Отметим, что на середину января текущего года было известно, что Украина получила от партнеров уже 30 тысяч терминалов Starlink, а последнюю партию помогла приобрести Польша.

Также мы писали о том, что Украина вскоре получит от партнеров еще около 5000 тысяч терминалов Starlink и большинство из них будут направлены военным.

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