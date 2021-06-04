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Блінкен вимагає від Росії негайно припинити кібератаки

Автор: Артур Родивилов

Росія зобов'язана припиняти здійснення кібератак, які ведуться з її території. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен іспанській службі CNN.

Текст бесіди поширений на сайті Держдепу.

Він також закликав американську владу і приватний сектор зміцнювати захист від кібератак.

"Думаю, що зобов'язанням будь-якої країни є зробити все можливе, щоб знайти угруповання і притягнути їх до відповідальності, в тому числі у випадку з кібератакою на Colonial Pipeline. Так що я вважаю, що на Росії лежить обов'язок забезпечити, щоб подібне не тривало", - сказав глава Держдепу.

Нагадаємо, в США через російську кібератаку на трубопровід Colonial pipeline Company скасували частину обмежень на транспортування палива. В роботі трубопроводу стався збій.

Компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведеної з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.

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